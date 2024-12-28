Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile birçok bakanlıkta ve kurumda yeni atamalar yapılırken bazı isimler görevden alındı. Adalet Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kadar birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı İsmail Oğuz müfettiş olarak atandı.

Maden ve enerji kurumlarındaki atamalar

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı ve yerine Murat Ünal getirildi. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer atanırken, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığında çok sayıda atama

Millî Eğitim Bakanlığı’nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir il milli eğitim müdürleri görevden alınırken, bu illerin müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Ayrıca Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya gibi birçok ilde de yeni atamalar gerçekleştirildi.

Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında yeni isimler

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ise Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında geniş kapsamlı atamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir il müdürleri görevden alınırken, toplamda 54 ilde yeni atama yapıldı.