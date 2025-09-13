Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Öz Büro İş Sendikası’nın Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde yapmayı planladığı grev, genel sağlık ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 60 gün ertelendi.

Grev için erteleme kararı verildi

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince alındı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile grev süresi, ilgili gerekçeler doğrultusunda geçici olarak durdurulmuş oldu.

İKÇÜ'de 6 haftadır grev yapılıyordu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde 4 Temmuz’da başlayan ve altıncı haftasını geride bırakan grev sürüyor. 4/D statüsündeki sürekli işçiler, maaş ve sosyal haklarda iyileştirme talep ederken, üniversite yönetimi ve sendika sürecin ilerlemesi için henüz somut bir adım atmadı. İşçiler ekonomik kayıplarını telafi etmek ve grevin sonlanmasını sağlamak için çözüm bekliyor.

Öz Büro İş Sendikası’na bağlı işçiler, ücret ve sosyal haklarda iyileştirme sağlanamadığı için greve gitmişti.

Öz Büro İş Sendikası’nın grev kararı, çalışan hakları ve iş yerlerindeki üretim süreçleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyordu. Erteleme, hem iş yerinde çalışmaların aksamaması hem de kamu sağlığı ve güvenliği gerekçeleriyle uygulamaya konuldu.