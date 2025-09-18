Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazı yüksekokullar kapatıldı. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Karara göre Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Kapatılan yüksekokullar

Aynı karar doğrultusunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları kapatıldı. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi de kapatılan birimler arasında yer aldı.

Fakülte isimleri değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bazı üniversitelerin fakülte isimleri de değiştirildi. Buna göre:

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” oldu.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” oldu.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı “İlahiyat Fakültesi” olarak değiştirildi.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı “Develi İlahiyat Fakültesi” oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı da “İlahiyat Fakültesi” olarak değiştirildi.