Kamu kurumlarına ait sosyal tesislerde emeklilere uygulanan yüzde 15 indirimin ardından, milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni bir karar daha alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan şirketler, emekli olduğunu belgeleyen yolculara tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapacak. Bu karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni destekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik yeni destekleri duyurmuştu. Sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar birçok alanda yeni düzenlemelerle emeklilere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında, emeklilerin kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli yararlanacağını açıklamıştı.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu indirim, emekli olduğunu belgeleyen herkesi kapsayacak. Karayolu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, emeklilere düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulayacak.

İhlallerde cezai yaptırım

Bu hükme uymayan B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine ise her bir ihlal için 5 uyarma cezası verilecek. Bu düzenleme, emeklilerin seyahatlerini daha ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor.