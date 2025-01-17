Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, esnaf ve sanatkârların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi düzenlemesi hayata geçirildi. Karara göre, esnafa Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi verilecek

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, esnaflara Halkbank aracılığıyla Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi verilecek. Krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı kooperatiflerin kefaletiyle veya kefalet olmaksızın esnaflara sunulacak.

Esnaf ve sanatkârlar uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek. Karar gereği, Halkbank tarafından verilecek kredilere faiz indirimi uygulanacak.

31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak düzenleme, esnafın iş yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu finansmanı daha uygun şartlarla sağlayabilmesini hedefliyor.

Kredi şartları ve koşulları

Kredilerin kullanım şartları ve kriterleri bankanın mevzuatına göre belirlenecek. Esnaf ve sanatkârlar, kredi başvurularını Türkiye genelindeki banka şubelerinden yapabilecek.

Ayrıca, kredi değerliliği ve ödeme koşulları, her bireysel başvuruya göre belirlenip, banka tarafından değerlendirilerek karar verilecek.