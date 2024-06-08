Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, Türkiye'de vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak ve bayramı daha huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla önemli bir karar alındı. Bayram süresince otoyollar, köprüler ve toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca, bazı kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunulacak.

Otoyol ve Köprü Geçişlerinde Ücretsiz Seyahat

Kurban Bayramı boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi önemli ulaşım hatlarından geçişler, bayram süresince ücretsiz olacak. Ancak, yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan hariç tutulacak.

Ücretsiz Toplu Ulaşım Hizmetleri

Bayram boyunca, vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi hatlar ile belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının sağladığı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılabilecek. Bu uygulama, bayram süresince geçerli olacak ve vatandaşların seyahatlerini daha ekonomik hale getirecek.

Kamu Hizmetlerinde İndirim ve Ücretsiz Faydalanma

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlerde, bayram süresince indirim uygulanacak veya ücretsiz olarak faydalanma imkanı sağlanacak. Bu karar, vatandaşların bayram alışverişlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.