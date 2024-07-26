Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alabilecek ve bu maaş, en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tek maaş uygulaması

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasa düzenlemesi, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hayata geçirildi. Bu düzenlemeye göre, her statüdeki kamu görevlisi sadece bir görevi için maaş alacak. Bu maaş, en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tasarruf tedbirlerinin amacı

Bu düzenlemenin amacı, kamu harcamalarını azaltarak tasarrufu artırmaktır. Birden fazla maaş uygulamasının sona ermesi, kamu bütçesinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Böylece, kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Uygulamanın kapsamı

Düzenleme, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu, her kademedeki kamu çalışanlarının yalnızca bir görev için maaş almasını sağlayacak. Ayrıca, bu maaşın en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı aşmaması, kamu kaynaklarının daha adil ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını amaçlıyor.

Tasarruf tedbirlerinin etkisi

Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması, bütçe açığının azaltılmasına ve kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak. Bu tedbirler, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını hedefliyor.