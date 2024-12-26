Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ikinci el ticaretine ilişkin düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “6 ay 6 bin kilometre” kuralının süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki önemli yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikler, otomotiv sektöründe yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.

Yeni karara göre, sıfır kilometre araçların ilk tescilinden sonra 6 ay boyunca ve 6 bin kilometre dolmadan satılamaması veya pazarlanamaması kuralının süresi, 1 Ocak 2025’ten 1 Temmuz 2025’e uzatıldı.