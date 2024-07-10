Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Diyarbakır Valiliği'ne Murat Zorluoğlu atanırken, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'a da yeni valiler görevlendirildi.

Malatya'ya deneyimli isim Seddar Yavuz

Malatya Valiliği görevine, son olarak Kocaeli Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz getirildi. Yavuz, daha önce çeşitli illerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuş deneyimli bir isim olarak biliniyor.

Diyarbakır'a Murat Zorluoğlu atandı

Diyarbakır Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Zorluoğlu'nun daha önce de çeşitli valilik görevlerinde bulunduğu biliniyor.

Diğer atamalar

Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş

Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman

Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu

Atamaların hukuki dayanağı

Vali atamaları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince gerçekleştirildi.