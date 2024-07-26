Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Planlı Üretim’ kapsamında hazırladığı yeni destekleme modelini içeren '2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yeni destekleme programı ile verimliliği ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirtti. Yeni model, hem üreticilere finansal destek sunacak hem de kırsal kalkınmayı teşvik edecek.

Yeni destekleme modeline göre, süt ve besilik materyal üretim planlama bölgesi olarak belirlenen illerde doğan buzağı ve malaklar için temel desteğe yüzde 50, çiğ süt desteğinde ise süt üretim planlama bölgesi illerinde temel desteğe yüzde 40 ilave destekleme yapılacak. Ayrıca, hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi buzağı/malaklara ve hastalıktan ari veya AB onaylı işletmelerde üretilen süte ilave destekler sağlanacak.

Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık

Yeni destekleme modeli, aile işletmelerine ilk defa ilave destek verirken, kadın ve genç üreticilere de pozitif ayrımcılık uygulayacak. Örneğin, mevcut durumda 100 baş anaç koyun varlığına sahip bir aile işletmesi 45 bin 400 lira destek alırken, yeni modelle bu rakam 85 bin 200 liraya çıkacak.

Buzağı Desteği: Mevcut destekleme modelinde verimlilik kriterlerini karşılayan bir aile işletmesi buzağı başına 2 bin 68 lira destek alırken, yeni model kapsamında bu destek 4 bin 800 TL’ye yükselecek. İşletme sahibinin kadın veya genç olması durumunda ek 700 lira, birinci derece tarımsal örgüt üyesi olması durumunda ise ek 200 lira destek sağlanacak, toplamda 5 bin 700 lira desteğe ulaşılacak.

Süt Üretimi: Hastalıktan ari işletmelerde doğan buzağı/malaklara ve üretilen süte yapılan destekler, önceki yıllara göre 3-4 kat artacak.

Arıcılık ve İpekböceği: 100 kovanı olan bir arıcı için mevcut 6 bin lira destek, yeni modelle birlikte 19 bin liraya çıkacak. İpekböceği destekleri ise 14 bin liraya kadar yükselecek.

Besilik Erkek Sığır: Mevcut durumda 300 kilogram karkas için 2 bin 500 lira destek sağlanırken, yeni modelle bu destek 15 bin 750 liraya çıkacak.

İpekböceği Yetiştiriciliği: Mevcut durumda 5 bin 350 lira olan destek, yeni modelle 19 bin 600 liraya yükselecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modelinin gıda arz güvenliği göz önünde bulundurularak hazırlandığını ve hedeflerinin verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir üretim modeli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yerli gen kaynaklarının korunması ve üreticilerin maliyet artışları ile fiyat istikrarsızlıklarından korunmasını hedeflediklerini belirtti.