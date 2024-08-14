Ressam Gülümay Çiraz’ın 3. kişisel sergisi ‘Görsel Zamanlar’, Alaçatı Peri Art Galeri'de açıldı. Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın üstlendiği sergi, sanatçının düşünce ve duygularını yansıtan 17 yağlı boya tablodan oluşuyor.

‘Görsel Zamanlar’ sergisi

Ressam Gülümay Çiraz, ‘Görsel Zamanlar’ adlı 3. kişisel sergisinde, sanatseverlere duygu ve düşüncelerinin derinliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Alaçatı Peri Art Galeri'de sanatseverlerle buluşan sergi, 20 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın yaptığı sergide, sanatçının 17 adet yağlı boya eseri sergileniyor.

Sanatın türevli yapısı üzerine düşünceler

Sergideki eserlerinde yansıtmak istediği düşünceleri ve sanat anlayışını açıklayan Çiraz, sanatın türevli olmasının beklendiğini belirtti. “Duygularımızın ve düşüncelerimizin yoğunluğu, gördüğümüz nesnelerin gerçek yansımasını ortadan kaldırıyor” diyen sanatçı, aynı düşüncenin farklı biçimlerde ifade edilebileceğini söyledi. Çiraz, duygu ve düşüncelerin zamansal farklılıklarının sanat eserlerinde bir denge yarattığını ifade ederek, “İlk gördüğümüzü daha sonraki çalışmalarda duygu ve düşünce yoğunluğu ile yorumladığımız zaman, eserlerimizin ilk izdüşümünden çok daha farklı bir bakış açısı sergilediğini görebiliriz” dedi.

Sanatın içsel derinliği

Sanat eserlerinin oluşum sürecinde duygu, düşünce ve zaman kavramlarının bütünselleştirici bir rol oynadığını belirten Çiraz, “İçsel dünyamızdaki duygu derinliği, anlatmak istediklerimizi bizden bağımsız değerlere dönüştürür ve bütünselleştirir. Sergimi bu gözle gezebilirsiniz” sözleriyle ziyaretçilere sergiyi bu perspektiften keşfetmeleri için çağrıda bulundu.

Gülümay Çiraz kimdir?

1969 yılında Gaziantep’te doğan Gülümay Çiraz, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre grafiker olarak çalıştıktan sonra, 1994’ten beri Türkiye’nin farklı şehirlerinde görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor. 2010’dan bu yana ise Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde Karakalem Resim, Suluboya Resim ve Yağlıboya Resim eğitimleri veriyor. Çiraz, Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Kıbrıs gibi birçok ülkede ve Türkiye’de uluslararası resim çalıştaylarına katıldı. Sanatçı çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürüyor.