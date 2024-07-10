Dört yıldır restoranlar için yazılım çözümleri geliştiren RooGo, %5 komisyon oranıyla restoranlara büyük avantaj sağlıyor. Şimdi de, tüm online siparişleri tek noktadan yönetebilen paketservis.app'in adisyon yazılımını bir yıl boyunca ücretsiz sunacak.

Dijitalleşmede yeni adım

2020'de Demir Ali Toktaş tarafından Çırak adıyla kurulan ve sonrasında RooGo olarak yeniden markalaşan İstanbul merkezli girişim, Loji adlı kurye yönetim sistemi ile restoran-kurye bağlantısını kolaylaştırıyordu. RooGo'nun yeni adımı, üye restoranların mağaza içi siparişlerini de dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artıracak.

Tek ekranda adisyon yönetimi

Yemeksepeti, Trendyol Yemek ve Migros Yemek gibi devlerle rekabet eden RooGo, adisyon yazılımı ile masalardan alınan siparişlerin tek ekrandan yönetilmesini ve fişlerin otomatik olarak yazdırılmasını sağlıyor. Bu sayede, restoranlar hem iç hem de dış siparişlerini tek bir noktadan takip edebilecek.

Garsonlara özel uygulama

Garsonlar, siparişlerini kendilerine özel uygulama üzerinden kolayca yönetebilecek. Hali hazırda 25'ten fazla şehirde, 600'den fazla restoran ve 2000'den fazla kullanıcıya hizmet veren RooGo'nun kurucusu Demir Ali Toktaş, bu yeni adımı şu sözlerle değerlendirdi:

“Restoranlar, diğer online yemek kanallarında %18'lere varan komisyon ödemekte. Bu sürdürülebilir değil. RooGo ile %5 komisyonla sipariş alıyoruz ve aradaki farkı tüketicilere indirim olarak sunabiliyoruz. Adisyon yazılımını bir yıl ücretsiz sunmamız da bu verimliliğin bir sonucu. Restoranların siparişlerini kolayca yönetmesi ve dijitalleşmesi için bu adımı attık. Hem tüketicilere hem de restoranlara verimlilik olarak geri döneceğimize inanıyoruz.”

50'den fazla şehirde, 2500'den fazla restoran ve 20 milyondan fazla sipariş teslimatıyla dikkat çeken RooGo, gelecek dönemde tüm şehirlerde daha hızlı büyümeyi hedefliyor.