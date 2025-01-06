Bu yeni uygulama, hem müşteriler hem de işletmeler arasında tartışmalara yol açtı. İşletmeler, bu yöntemi gelir garantisi sağlamak amacıyla savunurken, birçok müşteri önceden ödeme yapılması gerekliliği ve para iadesi yapılmaması konusunda tepkilerini dile getiriyor.

Kapora uygulaması: Ne kadar ödenecek?

Bazı restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit ücretler talep ederken, diğer bazı işletmeler belirledikleri menü fiyatının tamamını peşin olarak almakta. Önceden sadece özel günlerde talep edilen rezervasyon ücretleri, artık normal günlerde de uygulanıyor. Ancak, bu yeni uygulama kapsamında paranın çoğu durumda iade edilmemesi, tüketiciler arasında büyük bir huzursuzluk yaratıyor. İşletmeler, yapılan ödemelerin garanti gelir sağlamak amacıyla alındığını belirtiyor ve özellikle son dönemde yapılan iptallerin işletmeleri zor duruma soktuğunu vurguluyor.

Restoran sahiplerinin savunması: Neden kapora talep ediliyor?

Restoran sahipleri, kapora uygulamasının ekonomik gerekliliklerden kaynaklandığını savunuyor. İstatistiklere göre, rezervasyon yapanların en az yüzde 30’unun gelmediğini belirten restoran sahipleri, bu durumun işletmelerin zarar etmesine yol açtığını söylüyor. Bu nedenle, bazı restoranlar yüzde yüz rezervasyon ücretinin alınması gerektiğini ifade ediyor.

Kapora hukuki açıdan nasıl değerlendiriliyor?

Avukat İbrahim Güllü, kapora uygulamasının Türk hukukunda doğrudan düzenlenmediğini, ancak iki ayrı kavramın – bağlanma parası ve cayma parası – hukuki olarak tanımlandığını belirtti. Eğer verilen para "bağlanma parası" olarak kabul edilirse, rezervasyon iptalinde iade edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak, "cayma parası" olarak kabul edilen ödemelerde, iade yapılmayacağını vurguladı.

Tüketiciler hakkını nasıl koruyabilir?

Güllü, eğer müşteriler rezervasyon için ödeme yapacaklarsa, işletmelerin paranın bağlanma parası olarak açıkça belirtmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tüketicilerin rezervasyon iptali durumunda yazılı bir bildirimde bulunarak, tüketici heyetlerine başvurup paralarının iadesini talep edebileceğini belirtti.