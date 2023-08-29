Gölbaşı Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için 4 gün üst üste düzenleyeceği konserler, ikinci gününde Resul Dindar konseri ile devam etti. Konser öncesinde eşi Yeşim Şimşek ile beraber sanatçı Dindar'a çiçek vererek, özçekim yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konser sonrasında ise sahneye çıkarak Dindar'a teşekkür etti.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensupları da katıldı.