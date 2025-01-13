Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla Suriye’de yakalandı.

MİT, Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini ve saldırının planlayıcıları arasında yer aldığını tespit etmişti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Koralı’nın yeri tespit edildi ve MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te düzenlenen bombalı saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. 2018 yılında da saldırının firari faillerinden Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.