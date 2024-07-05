6 Şubat 2023'te "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldı. Diğer sanıklar Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve tutuksuz sanık Nasuh A., müştekiler ve avukatları salonda hazır bulundu.

"Ön rapor hatalı!"

Harun Gümüşer, inşaat mühendisi olduğunu belirterek, yıkılan Reyyan Apartmanı hakkında hazırlanan ön bilirkişi raporunun hatalı ve eksik olduğunu savundu. Gümüşer, binaya sonradan yapılan değişikliklerin ve ek yüklerin statiği bozduğunu öne sürdü.

"Binaya asma kat dahil edilmiş ve yük düzenini bozacak ilaveler yapılmış. İstanbul Arel Üniversitesi'nin raporunda da binanın ruhsat projesine aykırı şekilde inşa edildiği belirtilmiştir."

Gümüşer, bölgedeki birçok binanın yıkıldığını ve zemin etkileşiminin detaylı incelenmesi gerektiğini ifade etti. "Burada çıkan imar planı baştan hatalı. Bu bölgedeki yaklaşık 100 binadan 96'sı yıkılmış," dedi.

Yıkılma sebebi 'Zemin bataklık'

Mesut Vahit Kazancı, binanın yıkılma sebebinin zeminle ilgili olduğunu savundu. "Bataklık zemine bina yapılmış ve ruhsat verilmiş," diyen Kazancı, kaçak katların da durumu kötüleştirdiğini belirtti.

Sanıklara 22 yıl 6 ay kadar hapis cezası istemi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.