Dilara Altıntop, 1990 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında. Eğitimini Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programı ile tamamlayan Altıntop, hukuki alanda uzmanlaşmış bir isim olarak biliniyor. Ancak kariyerinin sadece akademik alanla sınırlı kalmadığını da belirtmek gerek. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak yer alan Altıntop, sporculuk kariyerinde de başarılı bir geçmişe sahip. Şu anda Miami, Florida'da yaşayan Dilara Altıntop, profesyonel hayatına yönetici asistanı olarak devam ediyor.

Aslen Bursalı olan Dilara Altıntop, yüzme kariyeri için İstanbul'a taşındıktan sonra, eğitim ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek için ABD'ye gitmiş. Halen Miami’de yaşamaktadır ve yönetici asistanı olarak profesyonel iş yaşamına devam etmektedir.

Dilara Altıntop ve Reza Zarrab'ın evlilik iddiaları

Reza Zarrab ile evlendiği iddiaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Zarrab’ın, Ebru Gündeş ile olan 11 yıllık evliliğini 2021’de sonlandırmasının ardından, Miami’de Dilara Altıntop ile evlendiği söylentileri gündeme geldi. Bu iddialara göre, düğün için Türkiye’den bazı ünlü isimlerin Miami’ye gittiği ifade edilse de, bu evliliğin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.