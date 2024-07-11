Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 67. Genel Kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, rezerv birikimindeki artışın tüm kesimleri şaşırttığını ve ekonomik programın hedeflerine değindi.

"Rezerv birikimi herkesi şaşırttı"

Bakan Şimşek, rezerv birikimindeki artışın beklenmedik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Rezerv birikimi herkesi şaşırttı, programa ısınamayan kesimler hikaye uyduruyor. Rezerv birikiminin en önemli kaynağı vatandaşın portföy tercihi." Şimşek, programın nihai hedefinin dengeli büyüme olduğunu belirtti.

Bankacılık ve ihracat desteklenecek

Şimşek, programın başarılı olması halinde bankacılık sektörünün olumlu etkileneceğini ifade etti. "İç talepte bir miktar daha yumuşama ihtimali yüksek. Büyümedeki toparlanma ihracatımızı destekleyecek," dedi. Ayrıca, cari açığı milli gelirin %2,5 seviyesinin altına çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Programın başarısı ve rezervler

Şimşek, programın sıcak paraya dayalı olmadığını ve rezervlere olumlu yansıdığını söyledi. "Geçen sene büyük oranda depremin etkisiyle bütçe açığı beklentisi çok yüksekti. Biz geçen sene önemli bir mali konsolidasyona gittik ve bütçe açığını azaltıcı tedbirler aldık," dedi. Şimşek, deprem harcamalarının bir kerelik olduğunu ve Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının düşük olduğunu vurguladı.

Dezenflasyon ve reform süreci

Şimşek, üç temel amacı olduğunu belirtti: dezenflasyon sürecine destek vermek, yeşil ve dijital dönüşüm gibi yeni sanayi politikaları için kaynak yaratmak ve kamu tasarrufunu artırmak. "Ülkemizin kur riskini azaltmak istiyoruz. Türkiye’nin rezerv yeterliliği konusunda muazzam bir gelişme var," dedi.

Net rezervlerde artış

Bakan Şimşek, net rezervlerin neredeyse 80 milyar dolar civarında arttığını belirtti. "Rezerv yeterliliği konuşulan bir konu olduğu için IMF’nin tanımına aldık. Bütün bunları dikkate alan rezerv yeterlilik rasyosunda yaklaşık 1’i yakaladık," dedi. Ayrıca, KKM’den çıkış sürecinin devam ettiğini ve bu sürecin hızlanacağını söyledi.

Türkiye’nin risk primi ve bankaların başarısı

Şimşek, Türkiye’nin risk priminin düştüğünü ve gelecek sene bu vakitlerde 200’lerin altını görmek istediklerini belirtti. "Türkiye’nin bilançosu giderek iyileşiyor. Yurt dışı borçlanmalarda uygun vade ve faizlerle hem devlet hem de reel sektör borçlanabiliyor," dedi. Bankaların son 6 ayda 4.7 milyar dolar gibi bir kaynağı küresel piyasalardan sağlamasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadele

Şimşek, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirtti. "Dezenflasyonda Türkiye tecrübeli ama hiç de başarılı değil. 2000'in başlarında enflasyon AK Parti hükümetlerinde tek haneye indirildi. Daha sonradan yeniden çift haneye geçtik," dedi.