Bu keşifler, Colchester yakınlarındaki Abberton Rezervuarı civarında 19,5 kilometrelik (12 mil) bir su boru hattının inşaatı öncesinde arkeologlar tarafından gerçekleştirildi.

Keşifler ve buluntular

Kazılar sırasında, Roma dönemine ait sikkeler ve Demir Çağı ile Bronz Çağı'ndan kalma çanak çömlekler bulundu. Keşfedilen sikkelerden biri, MS 364-375 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru I. Valentinianus'u tasvir ediyor.

Oxford Arkeoloji ekibi ayrıca, çiftlik ve yerleşim yerlerine dair kanıtlar buldu. Bunlar arasında, belirgin ürün işaretlerine sahip büyük dikdörtgen muhafazalar da bulunuyor. Büyük istiridye kabuğu birikintileri ve endüstriyel kalıntılarla birlikte çeşitli yapıların kalıntıları da gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeolojik çalışmaların önemi

Kazılar, boru hattı inşaatının devam etmesine izin verilmeden önce tüm bulguların kayıt altına alınması, fotoğraflanması ve belgelenmesi sürecine tabidir. Bu süreç, arkeolojik buluntuların korunması ve anlaşılması açısından büyük önem taşır.

Stantec'ten kıdemli arkeolog Tim Haines, "Arkeoloji, zaman içinde olup bitenlerin kaydıdır" diyerek, keşiflerin insanların manzaralarını zaman içinde nasıl kullandıklarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Essex'in tarihi ve uluslararası ticaret

Kazılar, Essex'in sürekli değişen bir manzaraya sahip olduğunu ve Fransa'daki bölgelerle ilişkilendirilebilecek çömleklerin bulunması, Essex'in uluslararası ticarette yer aldığını gösterdi. Haines, "Kuzey Denizi'nde ne kadar ticaret olduğunu unutuyoruz" diyerek, Essex kıyısındaki küçük haliçlerin ticaret için önemli olduğunu vurguladı.

Projenin geleceği

Arkeologlar, boru hattının güzergahının tarihini iki yıldan fazla bir süre önce araştırmaya başlamış, ancak kazılar 2024'ün başlarında başlamıştır. Arkeolojik çalışmalar, Essex İl Meclisi ve Colchester Şehir Meclisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Essex & Suffolk Water, Layer de la Haye'den Maldon yakınındaki Langford'a kadar uzanan boru hattını inşa etmektedir. Tamamlandığında, boru hattı her gün 20 milyon litre basınçlı su taşıyacak ve bu, 370.000 müşterinin su tedarik esnekliğini artıracaktır. Projenin 2024 sonbaharına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuya açıklama ve gelecek planları

Essex & Suffolk Water'dan Daniel Wilson, keşiflerle ilgili bilgilerin kamuya açıklanacağını ve eserlerden bazılarının yerel müzelerde sergilenmesinin umulduğunu söyledi. Bu keşifler, bölgenin zengin tarihini anlamak ve korumak açısından büyük bir fırsat sunmaktadır.