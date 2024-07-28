CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan sokak hayvanları yasa teklifine sert tepki gösterdi. Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu teklifin "cinnet halinin son evresi" olduğunu ifade ederek, "Yaşatmak varken öldürmek niye?" dedi.

"Kötülüğün vücut bulmuş hali"

Nalbantoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Yaygın tanımıyla cinnet, bir kişiyi suç eylemlerinden sorumlu tutamaz hale getiren zihin durumu olarak tanımlanmaktadır. Bugün tam olarak yaşadığımız da budur. Memleketin onca sorunu varken, nüfusun büyük bir çoğunluğu işsizlik, yoksulluk ve açlıkla sınanırken, halkına yabancılaşmış, gerçeklerden kopmuş ve sadece kendi gündemine odaklanmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunun son örneği de toplumun büyük çoğunluğuyla inatlaşma pahasına Meclis gündemine getirilen katliam yasasıdır."

"Bilimsel veriye dayanmayan teklif"

Nalbantoğlu, teklifin bilimsel hiçbir veriye dayanmadan ve toplumsal uzlaşı aranmadan komisyondan geçirildiğini vurgulayarak, "Bu düzenleme Meclis ve ülke tarihine kara bir leke olarak geçecektir" dedi. AKP'nin 22 yıldır sokak hayvanlarının popülasyonu ile aktif mücadele etmediğini ve çözümü sahipsiz hayvanların yok edilmesinde bulduğunu belirten Nalbantoğlu, "Bunun bedelini de CHP’li belediyelere ödetmeye çalışmaktadır" diye ekledi.

Sokakları güvenli hale getirme çalışmaları

Nalbantoğlu, açıklamasının devamında şunları ifade etti: "Bir yandan sokaklarımızı daha güvenli hale getirmeli bir yandan da hayvan hakları konusunda vicdani duruşumuzu asla kaybetmemeliyiz. Çünkü bu dünya sadece bizlerin değil, kedisiyle, köpeğiyle, kurduyla, kuşuyla, çiçeği ve böceğiyle hepimizin. Vicdanlı olmak, ahlaklı olmak bunu gerektirir. Yaşatmak varken öldürmek niye? Bu nasıl bir insanlıktır?"

İnsani bir çözüm aranıyor

Nalbantoğlu, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz mütemadiyen yaşamı savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Zorunluluk olmaksızın bir canlının öldürülmesi yaşama karşı suçtur. Çözümü ve çaresi olan bir sorunda ölümü seçmek akıl tutulmasıdır. Biz bu cinayete ve suça ortak olmayacağız. İnsanız ve insanca bir çözüm istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar direneceğiz."