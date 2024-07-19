CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına karşı hükümeti acil seferberlik ilan etmeye çağırdı. Nalbantoğlu, orman yangınlarının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede yer alması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınları İzmir’in kabusu oldu

İzmir’de son aylarda peş peşe çıkan orman yangınları, bölgenin yeşil alanlarını büyük ölçüde yok etti. CHP'li Nalbantoğlu, yangınlarla mücadelede büyük zorluklar yaşandığını belirterek, yangınların yalnızca itfaiye ekipleriyle değil, toplumun her kesiminin katkısıyla söndürülebileceğini ifade etti.

Acil seferberlik çağrısı

Rıfat Nalbantoğlu, İzmir’deki orman yangınları için acil seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yangınlarla mücadele için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını soran Nalbantoğlu, İzmir’in orman varlığının her geçen yıl azaldığını belirtti. Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl çıkan binlerce yangın sonucu yüzbinlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmekte, adeta ciğerlerimiz sönmektedir. Son 50 yılın istatistiklerine bakıldığında da her yıl yangın sayısının belli bir seviyede artmasına karşın yanan ormanlık alan ile yangın başına yanan alan miktarının hızla arttığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yangınların bölgesel olarak dağılımına bakıldığında ise en çok yangının Ege Bölgesi’nde, ardından ise Akdeniz Bölgesi’nde çıktığı görülmektedir."

İzmir’de yangınlarla mücadele zorlaşıyor

Nalbantoğlu, İzmir’in yangınlarla mücadelede zor bir dönemden geçtiğini belirtti. "Nisan ayından itibaren hemen her gün bir yerde, bazen de aynı gün içinde farklı bölgelerde birden fazla yangın çıkması, yangınlarla mücadeleyi güçleştirmekte, ormanlık alanların daha fazla yok edilmesinin yanı sıra can ve mal kaybına neden olmaktadır" dedi.

Ekonomik ve ekolojik zararlar

Yangınların yalnızca doğal ve ekolojik değil, ekonomik zararlarının da büyük olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, İzmir ekonomisinin yangınlardan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Yangınların üretimden tüketime, ulaşımdan turizme kadar birçok sektöre zarar verdiğini ve bu zararların tespit edilerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM gündeminde yangınlar

Nalbantoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e şu soruları yöneltti:

Güncel veriler ışığında İzmir’de son 10 yıl itibariyle doğal ya da insan kaynaklı çıkan yangın sayısı kaçtır? Çıkan bu yangınların yıllar itibariyle dağılımı nasıldır? Yangınların sebep olduğu can ve mal kaybı ile toplam olarak ekonomik bilançosu ne kadardır? Yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanların ne kadarında fidan dikimi, kızılçam tohumu ve benzeri yöntemlerle tekrar ağaçlandırma yapılmıştır? Orman yangınlarıyla mücadele yöntemlerindeki gelişmelere, havadan ve karadan müdahalelere, ekipman ve personel artışlarına rağmen yangınların her geçen yıl artmasının ve daha çok alanın yanmasının önüne geçilememesinin sebepleri nelerdir? Her geçen yıl artan yangın tehdidine karşı İzmir’de erken uyarı sistemleri ve yangın gözetleme kuleleri yeterli midir? Orman yangınlarıyla etkin mücadele ve yangınlara karşı hızlı müdahale konusunda mevcut ekipman ve personel yeterli midir? Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren birbiri peşi sıra meydana gelen orman yangınlarının eş zamanlı olarak değişik bölgelerde çıktığı göz önüne alınarak, mücadele konusunda toplumsal bir seferberlik ilan edilmesi konusunda bir girişiminiz olacak mıdır?