Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı ile Mevre Altı Plajı, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisi altında. Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyararak denize girmemelerini sağlıyor.

Sevgi ve Barış Plajı riskli bölge

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Sevgi ve Barış Plajı'nda dalgaların güvenlik riski oluşturması nedeniyle denize girmenin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Aqua Park ve diğer dinlenme alanları hizmet vermeye devam ediyor.

Bölgedeki üç genç, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi; cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençlerin sağlık durumu iyi. Belediye, halkın güvenliği için denize girişleri sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor.