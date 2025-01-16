Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dört gündür süren gözaltı sürecinin ardından savcılıktaki ifadesini tamamladı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve 31 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Savcılık ifadesi sonuçlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 40 kişi gözaltına alınmıştı. Akpolat, savcılıktaki yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Rüşvet iddiası gündemde

Başsavcılığın açıklamasına göre, "Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında; suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet vermek, ihaleye fesat karıştırmak kapsamında bugün adliyeye getirilmiş olan 39 şüphelinin ifadeleri tamamlanmış olup, soruşturma dosyasında bulunan şüphelilerden suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat dahil 31 kişi tutuklama tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilmiştir." Savcılık, 31 kişi için tutuklama, 8 kişi için ise adli kontrol talep etti.

"Örgüt üyesi değilim"

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre, Akpolat savcılık ifadesinde suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ı sadece ihaleler vasıtasıyla tanıdığını belirtti. Örgüt üyesi olmadığını savunan Akpolat, "Ben örgüt üyesi olmadığımdan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" diye ifade etti.

Tartışmalı gayrimenkul satışı

Soruşturmanın odağındaki konulardan biri de Beltaş’a ait bir gayrimenkulün satış fiyatı oldu. 580 milyon TL değer biçilen bir taşınmazın, 460 milyon TL’ye Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirkete satıldığı öne sürüldü. Akpolat, satışın değerinde olduğunu belirterek, “Bizim arkadaşlarımız bu gayrimenkul ile ilgili Şubat ayında değerlendirme raporu çıkardı. Bu sonuç 460 milyon liranın altındaydı. Yani değer üzerinde satıldığı için mutlu oldum” diyerek konuşmasını noktaladı.