İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2020 yılında meydana gelen büyük depremde, Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu yaşanan trajediyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Sanıklar, birbirlerini suçlayarak savunmalarını sürdürüyor. 20 sanıklı davada, önemli isimler tanıklık yaparken, dosya birleştirilerek sanık sayısı 15'e yükseldi.

Deprem sonrası soruşturma başlatıldı

Ege Denizi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremde, 115 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Deprem sonrası başlatılan soruşturma, 20 sanıkla sonuçlanmıştı.

Sanık sayısı 20’ye yükseldi

Dava sürecinde yeni soruşturmalarla birlikte, yargılanan sanık sayısı 20’ye çıkarıldı. Mimarlık mühendislik şirketi yetkilisi İskender Kızılkanat ve diğer sanıklar birbirini suçluyor. Bu sanıklar arasında, binanın yapımında görevli isimler ve binada çeşitli tadilat yapanlar yer alıyor.

İskender Kızılkanat ve Ali Serdar Bayram birbirini suçladı

Mahkemede, sanıklar savunmalarını yaparken, Kızılkanat ve Bayram arasındaki suçlamalar dikkat çekti. Kızılkanat, Bayram’ın projeyi tek başına yürüttüğünü öne sürerken, Bayram ise Kızılkanat’ın projeden haberdar olduğunu belirtti.

Emine Yücel'den sert tepki

Duruşmada, 5 yakınını kaybeden Emine Yücel, sanıkların birbirlerini suçlamalarına tepki gösterdi. Yücel, sanıkların cezalandırılmasını ve tüm sanıkların tutuklanmasını istedi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesine karar verdi

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi gerektiğine karar verdi. Duruşma, ertelenerek devam edecek.