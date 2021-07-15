Rize'de sel felaketi

Rize'de sel felaketi
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Rize'de sel felaketi
Rize'de sel felaketi
İzmir HDP binasına saldırı
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Müsilaj Marmara Denizi'ni esir aldı
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