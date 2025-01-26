21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın, ülke çapında yangın güvenliği önlemlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Özellikle toplu alanlarda yangın güvenliği ile ilgili denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanırken, Rize Devlet Hastanesi’nde karşılaşılan bir durum, büyük bir tepkiyle karşılandı.

Hastanede, sigara içme amacıyla kullanılan alanlarla ilgili alınan önlemler, yangın güvenliğini tehlikeye atacak şekilde uygulanmış. Görülen görüntülerde, yangın merdiveninin girişinin kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldığı ortaya çıktı. Hastane yönetiminin, bu durumu "sigara içen hasta yakınlarını engellemek için" aldığı ifade edilse de, yapılan uygulama olası bir yangın durumunda büyük bir risk oluşturuyor.

Vatandaşlar, bu tür önlemlerin yangın anında panik halinde olan insanların tahliye sürecini zorlaştıracağını belirtiyor. Veysel Baki Biçer isimli bir vatandaş, "Panik anında insanlar, kablo kanallarını kırarak merdivenlere ulaşmayı düşünemezler. Bolu'daki yangından sonra herkes yangın güvenliğini konuşuyor, fakat burada böyle bir engelle karşılaşmak çok tehlikeli" şeklinde tepki gösterdi.