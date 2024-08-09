Festivalde çay içme heyecanı

Festival, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan gelen 550 kişilik hak dansları topluluğunun katılımıyla renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Portakallık Mahallesi sahilindeki festivalde, 'En hızlı sıcak çay içme' yarışması da büyük ilgi gördü. Yarışmacılar, 2 dakika süresince en fazla çayı içmek için mücadele etti. İlk turda İran ve Türkiye temsilcileri 3'er bardak çay içerek berabere kaldı. İkinci turda Türkiye temsilcisi Yiğit Kaan Gök, aynı süre içinde 2,5 bardak daha içerek birinciliği elde etti.

Zafer pozu ve festival kutlaması

Yarışmayı kazanan Gök, ödülünü Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven'den aldı ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ünlü pozunu verdi. Gök'e OSTİM Teknik Üniversitesi Dans Topluluğu ekibi de sahneye çıkarak zaferini kutladı.

Gök'ün ve festival komitesinin yorumları

Yiğit Kaan Gök, “Çay içme yarışmasında birinci olduğum için mutluyum. İlk defa katıldım ve rakiplerim güçlüydü. Yarışma oldukça eğlenceliydi. Yusuf Dikeç'in pozunu vermek istedim” dedi. Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven ise, “Bu yıl 13'üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel sıcak çay içme yarışmasında rekabet oldukça zorluydu. Yiğit Kaan Gök'ü tebrik ediyoruz; önceki yıllarda bu kadar zorlu bir mücadele görmemiştik,” şeklinde konuştu.