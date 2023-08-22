Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza , akşam saatlerinde ilçenin Kumluk mevkisinde meydana geldi. Fatih Emir yönetimindeki 61 FJ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, 25 metreden dereye düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye inen ekipler, ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücünün babaannesi Günaçar Emir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Günaçar Emir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.