Rize'nin Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaşan bir vatandaş, bankanın içerisinde bulunan kişileri mahsur bıraktı. Bankanın kapısı bisiklet kilidi nedeniyle açılamayınca içerideki müşteriler ve çalışanlar içeride kilitli kaldı.

Olayın fark edilmesi

O sırada dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş, durumu fark edince cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Kolay, bu olayların sadece Rize'de yaşanabileceğini ve kendisinin de Rize'den başka bir yerde yaşamayacağını ifade etti. Dışarıda bulunan vatandaşların yardımıyla, içeride mahsur kalanlar bisikleti kapıyla beraber içeriye sokarak dışarı çıkmayı başardı.

Hasan Kolay'ın açıklamaları

Hasan Kolay, olayla ilgili şunları söyledi: “Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik. Burası Rize, bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız."