Olay, Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Murat Öztürk, ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir süre ıhlamur toplayan Öztürk, daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını taşa çarpması sonucu ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA