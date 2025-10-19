Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

İlk Yarı: Etkili Başlangıç, İki Erken Gol

Karadeniz derbisinde mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 2. dakikada öne geçti. Soldan yapılan ortada savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Felipe Augusto, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

19. dakikada bordo mavililer farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Pina’nın ortasına yükselen Paul Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a taşıdı.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi’nin ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. Savic’in hatalı geri pasında araya giren Rak-Sakyi, kaleci Onana’yı geçerek topu ağlara gönderdi. İlk yarı Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı: Trabzonspor Skoru Korudu

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rizespor, beraberlik için baskısını artırdı. 56. dakikada Jurecka’nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Onana gole izin vermedi.

70. dakikada Muhammet Taha Şahin’in şutu direkten dönerken, ev sahibi ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Trabzonspor, kalan bölümde savunmada hata yapmayarak skor üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 20’ye yükseltti. Rizespor ise haftayı 8 puanla kapattı.