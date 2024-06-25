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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ekipler, tırın 63 AEU 788 plakalı dorsesinde tuğlalar arasında yapılan gizli bölmede yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Yavaş görüştü

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Yavaş görüştü

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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