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AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eğimli arazide cesedin taşınabilmesi için AFAD'dan teknik destek istendi.

GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin, 2 gün önce çalışmak üzere arazisini gittikten sonra haber alınamayan Süleyman Sırrı Küçük'e (52) ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde yaş çay bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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