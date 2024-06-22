RİZE (AA) - Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Ünal Y. yönetimindeki 61 AJ 154 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize geçişinde Sinan E. idaresindeki 34 HAB 954 plakalı otomobille çarpıştı.
Aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen Ünal Y'nin kullandığı araç, bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki Arzu ve Uğuralp Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: aa