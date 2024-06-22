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Yaralanan sürücü ile beraberindeki Arzu ve Uğuralp Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

RİZE (AA) - Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

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