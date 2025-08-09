Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu, Rize’nin köklü kulüplerinden Pazarspor yararına İzmir’de bir dayanışma gecesi düzenledi. Etkinlik, Rizeli bürokrat, siyasetçi, iş insanı ve spor camiasını aynı çatı altında buluşturdu.

Çınar Garden’da Pazarspor İçin Dayanışma

İzmir İnciraltı’ndaki Çınar Garden’de gerçekleşen etkinlikte ilk konuşmayı Federasyon Başkanı Mehmet Topaloğlu yaptı. Topaloğlu, Rizelilerin vefalı dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pazarspor’un başarısı için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Başarı İçin Güç Birliği Çağrısı

Gecede söz alan konuşmacılar, geçen sezon play-off aşamasına yükselen Pazarspor’un başarısını sürdürebilmesi için taraftarlar ve yöneticilerin güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Güzelbahçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pazarspor Kulüp Başkanı Uğur Aslan ve çok sayıda bürokrat, yerel yönetici, federasyon temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

Yöresel Ezgilerle Renkli Gece

Karadenizli sanatçıların sahne aldığı gecede, yöresel müzikler eşliğinde horonlar oynandı ve şarkılar söylendi. Katılımcılar, hem memleket kültürünü yaşattı hem de Pazarspor’a destek oldu.