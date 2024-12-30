Trendyol Süper Lig takımlarından Rizespor, devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili kulüp, savunmadan hücuma birçok mevkide takviye yapmayı hedefliyor. Yönetim, teknik heyet ve scout ekibinin onay verdiği dört oyuncu için hazırlıklar devam ediyor.

Rizespor’un Transfer Listesinde Kimler Var?

Rizespor’un transfer listesindeki ilk isim, Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen sol bek Kamil Pestka. Savunmada ve hücumda etkili olabilecek Pestka, kulüp için önemli bir takviye olarak görülüyor.

Diğer transfer hedefleri arasında, Gürcistan milli takımının ve Çek kulübü Slovan Liberec’in savunma oyuncusu Luka Lochoshvili bulunuyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Lochoshvili, Rizespor’un defans hattını güçlendirecek.

Orta saha ve forvet hattında yeni isimler

Rizespor’un orta sahaya bir takviye planı da bulunuyor. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta oynayan Jonjo Shelvey, Yeşil-mavili kulübün dikkatini çeken isimlerden bir diğeri. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Rizespor’un oyun kurma noktasında büyük katkı sağlayabilir.

Son olarak, kulübün forvet hattına takviye için de hazırlıklar devam ediyor. Almanya’nın Darmstadt kulübünde forma giyen forvet oyuncusu Serdar Dursun, Rizespor’un gol yollarındaki eksikliği gidermeyi amaçladığı oyunculardan biri.

Transfer gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor

Rizespor, bu dört futbolcuya yönelik görüşmelerine devam ederken, kulübün transfer çalışmalarının yeni isimlerle güçlenmesi bekleniyor. Yeşil-mavili camia, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor.