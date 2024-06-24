DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Karaköy'de yer alan kıyı işgaline yönelik açıklamada bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy semtindeki kıyı işgalini yerinde inceledi. Rızvanoğlu, “Hukuken serbestçe kullanmamız gereken kıyıyı, X-Ray cihazlarından geçerek ancak kullanabildik” ifadesinde bulundu.

Rızvanoğlu’nun açıklamasının detayları şu şekilde:

“KARAKÖY’DE TOPLUMSAL TABAKALAR İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA”

Karaköy’deki kıyı işgalini Berlin Duvarı’na benzeten Rızvanoğlu “Burası Karaköy, vatandaşlarımızın her gün gelip buradan sahilde yürüdüğü, Boğazı görmek için geçtiği bir yer. Ancak vatandaşlarımızın bir sorunu var burada, kıyıların işgali. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmiştim. Vatandaşımız buradan yürürken arkamda gördüğünüz bir duvarla karşılaşıyor. Ne var burada? Arkada bir otel var. Özel işletme. Ben bu duvara "Berlin Duvarı" diyorum. Aslında bu tabi ki siyasi bir duvar değil. Toplumsal tabakaları ikiye bölen bir duvar. Ne demek istiyorum? Vatandaşımız ekonomik sebeplerden, çektiği sıkıntılardan dolayı bayramda evine, memleketine tatile gidemedi. Vatandaşımız burada sahilden yürüyüp diğer tarafa da geçemiyor. Fakat otelin diğer tarafında yani içerisinde bir havuz var ve orada bir avuç zümreye ayrılmış. Özel bir mülk haline getirilmiş. Burası Anayasal olarak bizim hakkımız. Kıyılardan istediğimiz şekilde yürüyüp diğer tarafa geçmek bir vatandaş olarak bizim hakkımız. Hem de bu yapılan kıyı kanuna da aykırı bir durum. Şimdi ben şunu merak ediyorum: Bu izinleri kim verdi? Hükümet bu izinleri nasıl verdi? Buradan vatandaş nasıl oluyor da geçemiyor? E peki bu izini alan özel işletme kardeşim hiç mi adaletiniz yok ? Yani şuradan geçerken şurada bir kısım bir yol vatandaş için ayrılamaz mıydı? Bakın tekrar söylüyorum bu bir işgaldir! Burada yapılan bir işgaldir! Kıyılar halkındır. Kıyılar tüm vatandaşlarımızdır. Anayasal olarak bu bizim hakkımızdır. ” dedi.

KIYILARI HALKA AÇMAYA İSTANBUL’DAN BAŞLAYIN

Milletvekili Rızvanoğlu vatandaşların yaşadığı zorluğa göstermek amacıyla otelin çevresini dolaşarak kıyı şeridine ulaştı. Rızvanoğlu, “En sonunda duvarın diğer tarafına erişebildik. Tam 12 dakikada yürüdük buraya bir x-ray cihazı geçtik. Bir alışveriş merkezinin içinden koridorlarından yürüdük ki İstanbul'un orta yerinde kıyıya erişebilmek için. Bakın şu an İstanbul'un tam orta yerindeyiz ve biz kesintisiz olarak kıyıya erişemiyoruz. Niçin bu? Bir avuç zümre insan daha rahat havuza girebilsin diye mi? Bu eziyet vatandaşlarımıza bu yüzden mi çektiriliyor? Eğer kıyıların işgaline son verme konusunda, 'Kıyılar Halkındır' sloganı konusunda samimiyseniz gelin ilk önce İstanbul'un tam orta yerinden buradan başlayın buna!” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.