San Diego Comic-Con'daki Marvel Studios Hall H panelinde yapılan duyuruya göre, Downey Jr. bu kez Tony Stark/Iron Man olarak değil, Victor von Doom yani Doctor Doom olarak karşımıza çıkacak.

Dudak Uçuklatan Ücret: 80 Milyon Dolar!

Robert Downey Jr.'ın Marvel'a dönüşüyle alacağı ücret, 80 milyon dolar olarak açıklandı. Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmleri için bu astronomik rakamı alacak olan Downey Jr., ayrıca belirli gişe hedeflerine ulaşıldığında ek teşvikler de kazanacak.

Downey Jr.'ın anlaşması sadece yüksek bir ücretle sınırlı kalmıyor. Anlaşmanın ekstraları arasında özel jet erişimi, özel güvenlik ekibi ve özel bir treyler kampı gibi lüks hizmetler de bulunuyor. Bu yeni rol ve kazançlar, Downey'nin önceki MCU kariyerindeki başarılarını gölgede bırakacak gibi görünüyor.

Russo Kardeşler de Büyük Kazanacak

Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmlerinin yönetmenliğini üstlenecek olan Anthony ve Joe Russo kardeşler de bu projelerden büyük kazanç sağlayacaklar. Her bir film için 40 milyon dolar alacak olan kardeşler, filmler 750 milyon ve 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaştığında ek teşvikler kazanacaklar. Ancak bu anlaşma kapsamında Russo kardeşler herhangi bir arka uç yüzdesi almayacaklar.

Yeni Avengers Filmlerinin Çekim Takvimi

Yeni Avengers filmlerinin çekimleri, 2025'in ikinci çeyreğinde Londra'da başlayacak. Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da sinemalarda olacak, ardından Avengers: Secret Wars, 7 Mayıs 2027'de izleyiciyle buluşacak.