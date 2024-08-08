Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinde "çocukların istismarına neden olacak içerikler" gerekçesiyle erişime engellenen popüler oyun platformu Roblox, yasağın ardından ilk açıklamasını yaptı. Şirket yetkilileri, bu karara saygı duyduklarını belirterek, Türkiye'de yeniden çevrimiçi olabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Roblox’un Türkiye’de erişime engellenmesinin ardından şirket yetkilileri, Eurogamer.net’e verdikleri demeçte, “Roblox’u kullanıcılarımız, özellikle de en gençler için en güvenli çevrim içi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık. Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor,” şeklinde bir açıklama yaptı. Şirket, güvenlik standartlarını yüksek tutma taahhüdünde bulunduklarını ve kullanıcılarının güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Yerel düzenlemelere uyum sağlanacak"

Roblox, Türkiye’deki erişim yasağının ardından yerel yasa ve yönetmeliklere tam uyum gösterme taahhüdünde bulundu. Şirket yetkilileri, Türkiye'deki düzenlemeleri önemsediklerini ve çocuklara yönelik duyarlılıkları paylaştıklarını belirtti. “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyuyoruz ve bu süreçte iş birliğine devam edeceğiz,” diyen Roblox yetkilileri, yerel düzenlemelere uyum sağlayarak tekrar çevrimiçi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geri dönüş çalışmaları başlatıldı

Roblox yetkilileri, Türkiye’deki kullanıcılarına yeniden hizmet verebilmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu sürecin ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir tarih vermektense, “Türkiye'de en kısa sürede yeniden çevrimiçi olmayı dört gözle bekliyoruz,” şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu, Türkiye'deki kullanıcılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.