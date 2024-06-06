Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli adımlarından biri olan Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda başlıyor. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın himayelerinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, teknoloji meraklılarını ve tutkunlarını bir araya getirecek.!

İzmir'de teknoloji rüzgarı esecek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İzmir genelinde büyük bir etki yaratıyor. Bu kapsamda, 2585 kursta 41 bin 641 öğretmen Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından Temel Kodlama ve Teknoloji Kullanımı eğitimi aldı. Proje, öğrencileri de kapsayarak yıl sonuna kadar 850 bin öğrenciye kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Halk Eğitimi Merkezleri de sürece dahil edilerek öğretmen ve öğrencilere Temel Robotik ve Kodlama kursu verilecek.

Büyük hedefler, büyük adımlar

Proje kapsamında, İzmir genelindeki 582 okula 4 bin 254 bilgisayar dağıtıldı ve 30 ilçede 37 Öğretmen Eğitim Merkezi kuruldu. Valiliğin desteğiyle, tüm okulların bilgisayar ihtiyaçları karşılanana kadar tedarik süreci devam edecek.

İzmir genelinde büyük ilgi gören bu şenlikte, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve yetenekleri sergilenecek. Katılımcılar, öğrencilerin inovatif projelerini inceleyerek geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı bulacak. RoboKod İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği, kaçırılmayacak bir etkinlik olarak teknoloji tutkunlarını bekliyor!