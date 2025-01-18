Robotik Cerrahi Kadın Hastalıklarında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Kadirağa, gelişen teknolojinin getirdiği robotik cerrahinin birçok kadın hastalığı ameliyatında başarılı bir şekilde kullanıldığını açıkladı. Kadirağa, bu yenilikçi yöntemin histerektomi gibi incelikli operasyonlarda büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Robotik cerrahiyle daha az ağrılı tedavi

Kadirağa, robotik cerrahinin hastalar için sunduğu avantajları şu sözlerle açıkladı: “Bu yöntemle ameliyat sonrası hastalar daha az ağrı hissediyor ve normal yaşama daha hızlı dönüyor. Ayrıca, açık ameliyata kıyasla yara izinin az olması estetik açıdan da büyük bir avantaj sunuyor. Robotik kolların hassasiyeti ve 3 boyutlu görüntüleme imkanı sayesinde ameliyatlar daha titiz ve kusursuz bir şekilde gerçekleştiriliyor.”

Kadın sağlığında yenilikçi tedavi yöntemleri

Op. Dr. Hakan Kadirağa, robotik cerrahinin rahim alınması (histerektomi), myom alınması (myomektomi), yumurtalık kisti ameliyatları gibi birçok operasyon için tercih edildiğini belirtti. Kadirağa, “Histerektomi (rahim alınması ameliyatı), myomektomi (myom alınması ameliyatı), endometriozis cerrahisi (çikolata kisti ameliyatı), kanser ameliyatları, yumurtalık kisti ameliyatları gibi operasyonlar da bu grupta sayılabilecek başlıca cerrahi işlemlerdir. Özel Sağlık Hastanesi'nde deneyimli bir hekim kadrosu ve teknik ekiple birlikte teknolojik imkanlardan da faydalanarak kadın sağlığı alanında hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye aktardı.