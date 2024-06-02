İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, robotik cerrahi teknolojisini tanıtmak amacıyla CGI (Computer Generated Imagery) teknolojisi kullanarak dikkat çekici bir video yayınladı. Bu alanda hazırlanan ilk video olma özelliğini taşıyan çalışma, robotik cerrahinin yenilikçi yüzünü izleyicilere etkileyici bir şekilde sunuyor. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, teknolojiyi ve uzman hekimleri bir araya getirerek hastalara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Robotik Cerrahiye Yoğun İlgi

Özel sağlık sektöründe yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisini kısa süre önce hastaların hizmetine sundu. Üroloji bölümünde Prof. Dr. Gökhan Koç ve Op. Dr. Taha Çetin, genel cerrahi bölümünde Prof. Dr. Özgür Fırat ve Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, çocuk cerrahisi bölümünde ise Prof. Dr. Emre Divarcı, bu ileri teknolojiyi en sık kullanan uzman hekimler olarak dikkat çekiyor. Robotik cerrahi, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde başarıyla uygulanıyor. Teknolojinin en küçük hastası 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Elif Öztürk, en büyük hastası ise 84 yaşındaki Aydoğan Aksu oldu. Ayrıca, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından gelen hastalar da bu teknolojiyle şifa buluyor.

CGI Teknolojisi ile Hazırlanan İlk Video

Robotik cerrahinin sunduğu avantajları daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hazırlanan video, CGI teknolojisi kullanılarak bilgisayar grafikleri ve gerçek dünya görüntülerini bir araya getiriyor. Bu yenilikçi video, izleyicilere robotik cerrahi teknolojisinin nasıl çalıştığını ve hastalara sağladığı faydaları gerçekçi bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Teknolojiyi Yakından Takip

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, “Medical Point Hastaneleri olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Robotik cerrahi teknolojisi de bunlardan yalnızca bir tanesi. Bu teknoloji ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Yetenekli hekimlerimiz ve teknolojiyi bir araya getirmeyi sürdürüp hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte CGI teknolojisiyle hazırlanan videoyu kullanarak robotik cerrahi teknolojisini daha geniş kitlelere tanıtmak, bu alanda bir ilke imza atmamızı sağladı” dedi.