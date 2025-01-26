Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni ofisi, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplu Yerleşkesi'nde görkemli bir törenle açıldı.

Açılışta yoğun katılım ve özel ikramlar gerçekleşti

Açılışta dernek üyeleri, Rodos ve İstanköy’e özgü yiyecekleri konuklara ikram etti. Katılımcılar, bu özel tatları büyük beğeniyle tükettiler. Ayrıca açılışta bir kokteyl düzenlendi ve Rodos ile İstanköy Türk Mimarisi’ni anlatan fotoğraf sergisi katılımcılarla buluşturuldu.

Başkan Kaymakçı Derneğin çalışmalarını özetledi

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, derneğin son bir yılda yaptığı yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını özetleyerek, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve yardımcılarına derneğe tahsis ettikleri ofis için teşekkür etti.

Yeni gençlik komisyonu kuruldu

Açılışta katılan genç üyeler arasında yeni bir gençlik komisyonu oluşturuldu. Komisyon Başkanlığına getirilen Halil Pamuk, dernek yönetimiyle ortak projelere imza atacaklarını belirtti.

M.Sadi Nasuhoğlu’nun katılımı üyeler arasında memnuniyet uyandırdı

En kıdemli dernek üyesi olan yazar M. Sadi Nasuhoğlu’nun katılımı, üyeler arasında büyük memnuniyet uyandırdı. Katılımcılar, Nasuhoğlu’nun adalara dair anılarını dinleyerek nostaljik bir yolculuğa çıktılar.