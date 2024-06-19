Rodos’a alınmayan yolcular, adadaki teknik sıkıntıların sorunun kaynağı olduğunu öğrenirken, turizmciler bu problemlerin çözüldüğünü ve geçişlerin normale döndüğünü belirtti.

Bayram tatilinde Rodos Adası’nı ziyaret etmek isteyenler, Yunan polisi engeline takıldı. Bodrum, Fethiye ve Marmaris limanlarından Rodos’a gitmek üzere yola çıkan tatilciler, limanlardaki yoğunluk nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olanların giriş yapabildiği, ancak kapıda vize almak isteyen vatandaşların adadaki doluluk gerekçesiyle Yunan polisi tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Bayram Yoğunluğuna Hazırlıksız Yakalandılar

TÜRSAB İzmir Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, yaşanan sorunların bayram yoğunluğuna hazırlıksız yakalanmaktan kaynaklandığını belirtti. Meriç, “Bayram yoğunluğunun olacağını öngörmüştük. Yunan adalarına yoğun bir talep vardı ve kapıda vize uygulamasında her adanın kendine özgü bir kotası bulunuyor. Ancak Rodos Adası’nda bayramın ilk gününden itibaren teknik bir problem yaşandı. Rodos, yoğunluğa yeterince hazırlıklı değildi. Seyahat acentelerinin belgeleri göndermediğine dair iddialar var ama bu işi yıllardır düzenli olarak yapan acentelerde bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.