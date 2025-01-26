Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde rögardan fışkıran mavi renkli su, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Özellikle Taşköprü beldesindeki sanayi bölgesine yakın bir alanda görülen bu olay, bölge sakinlerini endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Yalova Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mavi suyun, bölgedeki bir sanayi firmasının depolama alanında bulunan açık alandaki boş kapların üzerine yağan yağmur sonucunda oluşan atık suyun kanalizasyona karışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, sudaki mavi rengin gıda boyası olduğu tespit edildi.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, mavi suyun içerdiği kimyasalın, AB Kimya’da KRK Gıda firmasına ait "Brilliant Blue" isimli bir renklendirici olduğu ifade edildi. Bu renklendiricinin, gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bir madde olduğu kaydedildi.

Halk sağlığına tehdit değil

Valilik açıklamasında, olayda kullanılan renklendiricinin halk sağlığına zarar vermediği vurgulandı. Ancak sudan alınan numunelerin analiz sonuçları hala bekleniyor. Valilik, çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerin titizlikle incelendiğini ve nihai analiz sonuçlarına göre gerekli tüm önlemlerin alınacağı bilgisini verdi.

AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından, olayın çevresel bir risk taşımadığı belirtilse de, son analiz sonuçlarının ardından daha fazla bilgi verileceği ifade edildi.