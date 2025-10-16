Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra göl kenarında ölü bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne dair sır perdesi halen aralanmadı. Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, olayı aydınlatacak kişilere verilecek ödülü 2 milyon TL’den 4 milyon TL’ye yükseltti.

Olayın üzerinden bir yıl geçti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Genç kızın cansız bedeni, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Kabaiş ailesi, kızlarının ölümünün intihar olmadığını savunarak hukuki mücadele yürütüyor.

Cinsel istismar iddiası güçlendi

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Rojin’in vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği bulundu. Van ve Diyarbakır Baroları avukatları, DNA örneklerinin bulunduğu bölgeler nedeniyle genç kızın cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Ödül 4 milyon TL’ye yükseltildi

Olayın aydınlatılması için daha önce 2 milyon TL ödül vaat eden iş insanı Ferit Kaya, ödülü 4 milyon TL’ye çıkardı. Kaya, “Bu artışın amacı maddi değil; adaletin bir an önce tecelli etmesi ve faillerin hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini artırmaktır” dedi.

Devlete katkı ve toplumsal vicdan

Kaya, “Amacımız devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmak. Kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip olan vatandaşlarımızı güvenlik güçleriyle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.