Van’da geçen yıl kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Soruşturma kapsamında Adli Tıp’tan ek uzman mütalaası istendi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme

Geçtiğimiz yıl Van’da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Cansız bedeni göl kenarında bulunan Kabaiş’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar içeriyor.

Adli Tıp raporuna göre, Rojin Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinin Kabaiş’in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu bildirildi. Bu bulgu üzerine, soruşturmayı yürüten yetkililer ek uzman mütalaası talep etti.

Sabah.com.tr’de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu raporunda Kabaiş’in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirtilmişti. Ancak genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek soruşturmanın yakından takip edilmesini istemişti. Van ve Diyarbakır Baroları avukatları, “DNA’lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın” talebiyle raporun detaylarının paylaşılmasını sağladı.

Soruşturma sürecinde ek mütalaanın ardından olayın cinsel saldırı boyutu ve olası sorumluların tespiti yönünde yeni adımların atılması bekleniyor.