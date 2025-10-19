Van’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e sosyal medyada hakaret ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, paylaşımları yaptığı belirlenen kişinin F.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 19 Ekim 2025 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli, adli makamların talimatı doğrultusunda ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır.”