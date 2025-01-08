Yusuf Serdar Yücel'in, Ankara'daki evinde 3 Ocak'ta yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yücel'in ölümü, savunma sanayiinde daha önce yaşanan gizemli mühendis ölümlerini akıllara getirdi. Adli Tıp tarafından yapılan ilk incelemede Yücel'in kanında yüksek oranda sodyum nitrat tespit edildi. Zehrin, geçen Aralık ayında internet üzerinden sipariş edildiği belirlendi.

Borsada yoğun hisse alım satımı tespit edildi

Ömer Çetin'in Sabah gazetesindeki habere göre, Yücel'in borsada yoğun bir şekilde hisse senedi alım satımı yaptığı ve bu işlemlerle ilgili olarak hisse senetlerinin ve cep telefonunun incelendiği ortaya çıktı. Cep telefonundan çıkan son görüşme kayıtları ve dijital materyaller, ölümün arkasında yatan sebeplerin aydınlatılmasına yardımcı olabilir.

Önceki ölümlerle bağlantısı inceleniyor

Genç mühendisin çalıştığı dönemde ani bir şekilde işe gelmemesi üzerine arkadaşları tarafından evinde ölü bulunduğu, herhangi bir intihar notu bırakmadığı bildirildi. Yücel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2021'de Roketsan'da stajyer olarak başlamış ve 2022'de yazılım mühendisi olarak işe alınmıştı.

Aselsan mühendislerinin esrarengiz ölümleri ile benzerlik Yücel'in ölümü, 2007 ile 2017 yılları arasında Aselsan'da çalışan ve çeşitli şüpheli koşullar altında hayatlarını kaybeden sekiz mühendisi hatırlattı. Bu mühendislerin ölümleri intihar olarak kaydedilmiş olmasına rağmen, kamuoyunda ve aileleri tarafından cinayet ihtimalleri tartışılmıştı.

Babası cinayet ihtimali üzerinde duruyor

Evinde ölü bulunan Roketsan Mühendisi Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel, KRT TV'ye şunları anlattı:



"Evladımızı defnettik. Yıkanmadan önce, mesleki yıllarımda beraber görev yaptığımız, kendi kapasitem ve konunun uzmanı arkadaşlarla cesede baştan başa baktık. Son durumuna baktık, ne olmuş olabilir? Sodyum nitrat, yani çiftçilerin ürün yetiştirmek için kullandığı gübre bulunduğunu söylediler. Arkadaşlara incelettim. O zaman bütün çiftçilerin ölmesi lazım.



Evladımın pozisyonlarına baktım. Bu çocuk sabah 8'den gece geç saatlere kadar çalışıyor yılbaşı gecesi. 'Artık uykuyu hak ettim' diyor, neşeli şekilde evine geliyor. Eve girerken, bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve diz çöktürüldüğü... Çünkü sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor. Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun. Bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu, görevinden dolayı katledildiğine emin olduk."