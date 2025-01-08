Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ocak 2025'te, Roketsan'da çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'in cansız bedeni, polis ekipleri tarafından evinde bulundu. İlk incelemelerde, genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürüldü. Ancak, baba Ahmet Yücel, bu iddiayı kabul etmeyerek, oğlunun infaz edildiğini öne sürdü.

Baba Yücel: “Oğlumun sağlık sorunu yoktu”

Baba Ahmet Yücel, oğlunun sağlıklı ve psikolojik bir sorunu olmayan, işine bağlı bir insan olduğunu vurgulayarak, "Oğlumuz bizim tek çocuğumuzdu. Aralık ayında annesiyle birlikte gayet mutlu vakit geçirmişlerdi. Olayın yaşandığı gece mesaiye kaldıktan sonra eve gitmişti. Arkadaşları şüphelenince polisi aramışlar. Eve girdiğinde oğlumun cansız bedeni bulundu" dedi.

Gasilhanede çarpıcı inceleme

Baba Yücel, oğlunun cenazesini eski polis arkadaşlarıyla birlikte gasilhanede incelediğini, buradaki bulguların ise infazı işaret ettiğini belirtti. "Oğlumun dizlerinin üstüne çökertilip, ensesine silah dayandıktan sonra etkisiz hale getirildiğini ve sonrasında zehirlendiğini düşünüyoruz. Yüzünde benekler, omuzlarında baskı izleri vardı" şeklinde konuştu. Ayrıca, ölümüne dair sahte delillerin üretildiğini ve yalan haberlerin yayıldığını iddia etti.

“Bilim insanları korunmalı”

Ahmet Yücel, ülkemizdeki mühendislerin ve bilim insanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Oğlum şerefiyle gitti. Bu süreçte devletin desteğini alamadım. Bundan sonra başka değerli mühendislerimizin başına böyle bir olay gelmemeli" dedi.